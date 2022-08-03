В Коми в лесоматериалах обнаружены опасные вредители

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В лесоматериалах из Коми обнаружены усачи. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства обнаружили в древесине сразу два вида вредителей — чёрного соснового и чёрного елового усачей. Эти жуки наносят серьёзный вред хвойным деревьям и являются разносчиками древесных нематод.

— Наличие жизнеспособного вредителя в подкарантинной продукции, складируемой в карантинной фитосанитарной зоне, установленной по карантинным вредителям хвойных пород деревьев, свидетельствует о нарушении правил борьбы с карантинными объектами, предусмотренными программой локализации очага карантинного объекта и ликвидации его популяции, — сообщили в ведомстве.

По результатам выездного обследования ООО «Лесозавод № 1» в соответствии с Федеральным законом № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» объявлено предостережение о необходимости проведения карантинного фитосанитарного обследования подкарантинных объектов (мест складирования древесины) и карантинного фитосанитарного обеззараживания.