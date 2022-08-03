В Коми пенсионер устроил ДТП с тремя пострадавшими

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 2 августа, в Корткеросском районе столкнулись ВАЗ-212140 и «Лада Ларгус», в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 16.20. 74-летний мужчина ехал за рулем «Нивы» со стороны Троицко-Печорска в сторону Сыктывкара. На 29-м километре водитель решил развернуться и не уступил дорогу «Ладе Ларгус». В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали три человека. 36-летний водитель «Лады» получил автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга под вопросом. У 52-летнего пассажира этого же авто диагностировали автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб поясничного отдела позвоночника и сотрясение мозга под вопросом. Кроме того, 38-летний пассажир того же авто получил автотравму, закрытую черепно-мозговая травму, ушибленные раны лица, параорбитальную гематому, ушиб левой голени и под вопросом сотрясение мозга.

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