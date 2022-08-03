Сыктывкарка выпила с новым знакомым и ранила его ножом

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре местную жительницу 1985 года рождения подозревают в причинении вреда здоровью мужчине. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина 1976 года рождения посетил социальную акцию для безработных и познакомился с женщиной. Сыктывкарец купил алкоголь и предложил вместе выпить. Во время распития между ними произошла ссора. Женщина вытащила из сумки нож и ударила жителя Коми в область груди. После этого злоумышленница убежала.

Окровавленный мужчина обратился за помощью, постучав в квартиру к незнакомым людям близлежащего дома. Он не знал ни имени, ни места проживания новой знакомой. Прибывшие на место медики увезли пострадавшего в больницу.

Тем временем полицейские задержали подозреваемую. Ранее ее привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело.

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