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Происшествия3 августа 2022 10:17

В Коми женщина фиктивно устроила на работу знакомого

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Печоре 52-летнюю местную жительницу подозревают в мошенничестве с трудоустройством на сумму 577 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, в 2018 году руководитель организации, используя свое служебное положение, фиктивно устроила на работу своего знакомого. Фактически свои обязанности он не исполнял, но зарплату получал. Эти деньги присваивала себе. С ноября 2018 по август 2020 года женщина незаконно получила 577 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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