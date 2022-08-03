В Сыктывкаре парня и 17-летнюю девушку задержали за наркоторговлю

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 19-летнего жителя Ярославской области и его 17-летнюю подругу обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в апреле-мае фигуранты приехали в Сыктывкар и разместили закладки с наркотиками. О тайниках злоумышленники сообщили «оператору», чтобы потом продать запрещенные вещества. Однако фигурантов задержали правоохранители. Силовики изъяли 16,334 грамма наркотиков. Обвиняемые признали вину и активно способствовали раскрытию преступления. Уголовное дело направили в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми приезжего из Подмосковья будут судить за наркоторговлю