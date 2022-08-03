В Коми наказали чиновницу

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В Ухте начальника отдела развития предпринимательства управления экономического развития привлекли к административной ответственности за неразмещение в интернете информации о деятельности ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, начальник отдела не разместила на сайте администрации информацию о взаимодействии и поддержке малого и среднего бизнеса. В прокуратуре подчеркнули, что органы местного самоуправления обязаны размещать такие данные. В итоге чиновнице назначив ей наказание в виде предупреждения.

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