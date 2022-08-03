Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 13:00

В Коми наказали чиновницу

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ухте начальника отдела развития предпринимательства управления экономического развития привлекли к административной ответственности за неразмещение в интернете информации о деятельности ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, начальник отдела не разместила на сайте администрации информацию о взаимодействии и поддержке малого и среднего бизнеса. В прокуратуре подчеркнули, что органы местного самоуправления обязаны размещать такие данные. В итоге чиновнице назначив ей наказание в виде предупреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми из-за велодорожек оштрафовали чиновника