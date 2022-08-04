«Невыносимо»: вдова погибшего Сергея Зарембо обратилась к жителям Коми

Фото: Лиза Алерт

Вдова найденного мертвым спустя год поисков Сергея Зарембо опубликовала в социальных сетях пост ко всем, кому была не безразлична судьба ее мужа. Марина И. поблагодарила всех, кто был причастен к поискам и вместе с ней все это время разделял надежду.

– Выражаю огромную благодарность за помощь в организации похорон моего мужа Зарембо Сергея Ивановича. Благодарю моих друзей, коллег, соседей, родных и особенно моего сына Филиппа за огромную моральную поддержку и помощь в невыносимо тяжёлой ситуации, – обратилась она ко всем.

Знакомые отзываются о погибшем, как о хорошем человеке и друге, который всегда был готов прийти на помощь.

– Жаль, что с нами больше нет Сергея, хорошего человека, Друга. Пусть земля ему будет пухом, – прокомментировали в его окружении.

О Сергее не было никакой информации с 9 сентября 2021 года, когда он отправился в лес за грибами. Мужчину разыскивали полицейские, спасатели и волонтеры. 29 июля его тело нашли. Похоронили погибшего в Сосногорске в закрытом гробу.

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