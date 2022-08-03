Сыктывкар стал лидером по суточному приросту зараженных COVID-19 в Коми

Фото: архив "КП"

В Коми сегодня, 3 августа, зафиксирован наибольший суточный прирост зараженных коронавирусом за минувший месяц. По данным регионального Роспотребнадзора, в республике официально было подтверждено ещё 33 случая инфицирования ковидом.

Первое место в рейтинге зараженных городов и районов занял Сыктывкар. В столице Коми за сутки было диагностировано восемь фактов заболевания. Вторую строчку делят Воркута и Ухта с пятью заражёнными.

Рейтинг завершает Усинск. Там было обнаружено четыре пациента с ковидом. Всего в Коми за два года пандемии официально подтверждено 173 416 человек с коронавирусом.

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