В Коми филармонии назначили нового руководителя

Фото: сайт Коми филармонии

Исполняющим обязанности директора Коми республиканской филармонии стал Дмитрий Рябуха. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Сейчас филармонию в качестве исполняющего обязанности директора возглавляет Дмитрий Рябуха. Он также значится как заместитель по работе с Государственным ансамблем «Асъя кыа». Ранее учреждением руководил Егор Золотарев. Он занимал эту должность с сентября 2021 года. Кроме того, художественного руководителя Сергея Гусева сменил заслуженный артист Карелии Владислав Косарев.

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