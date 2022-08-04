Очевидцы нашли на лестничной площадке в Коми окровавленного мужчину

Фото: архив КП

В Сыктывкаре на первом этаже лестничной площадки дома на Октябрьском проспекте нашли окровавленного 46-летнего мужчину. Потерпевший был еще жив и рассказал, что его ранила новая знакомая.

Как сообщили в МВД Коми, в тот день он познакомился с нападавшей при посещении социальной акции для безработных. Вместе новые знакомые решили употребить алкоголь. Во время распития между ними произошла ссора, которая привела к тому, что женщина достали из сумки нож и ударила им в грудь потерпевшего.

После этого нападавшая сбежала, а мужчина обратился за помощью. Прибывшие медики сражу же его госпитализировали. Вскоре удалось задержать и установить личность женщины. Ей оказалась 37-летняя местная жительница, которую раньше уже привлекали к ответственности за нападения.

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