За месяц в Коми пропали 30 человек

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В Коми в течение июля 2022 года поступило 30 заявок на поиск пропавших жителей республики. Об этом сообщили 3 августа волонтеры «Лиза Алерт». В настоящий момент не найдены пока что двое разыскиваемых.

По предоставленным данным, среди пропавших было четверо несовершеннолетних. Всего удалось найти живыми 24 человека, трое из пропавших погибли, двое так и не найдены, одну заявку также отправили в программу «Жди меня».

Поиски тех, кто еще не нашелся, все еще продолжаются, отметили волонтеры.

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