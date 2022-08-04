«Просим посмотреть канавы»: близкие пропавшего 29-летнего жителя Коми в отчаянии

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Близкие пропавшего 29-летнего Александра Куприна из села Часово Сыктывдинского района обратились за помощью. По словам родных, его поиски зашли в тупик, и сейчас, чтобы их продолжить, нужно как можно больше добровольцев.

– Самостоятельные поиски результатов не принесли. Нужно пройтись по селу Часово, посмотреть канавы, заброшенные здания, ближайшие поля, вдоль реки, – написала сестра Александра Оксана.

По ее словам, родня не знает, где может находиться мужчина, так как не имеет ни малейшего представления о том, куда он направился в день пропажи. Родственница сообщила, что след Александра оборвался 18 июля около 7:00.

Напомним, приметы мужчины: худощавое телосложение, рост – 186 см, темно-русые волосы.

В день пропажи на нем была черная спортивная кофта, темно-синие спортивные штаны, темная футболка.

Если вам что-то известно об исчезнувшем жителе Коми, сообщите, пожалуйста, по телефону единой горячей линии 8 800 700 54 52 или в полицию по номеру 102.

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