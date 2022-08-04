В Пскове похоронят погибшего на Украине подполковника гвардии Ивана Поздеева из Коми

Фото: Владимир Уйба

Накануне, 3 августа, стало известно о гибели на территории Украины уроженца Коми подполковника гвардии Ивана Поздеева.

Погибший родился в Усть-Цильме, поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала Маргелова. После окончания служил в Ульяновске. Затем отправился на спецоперацию, сообщил подробности глава Коми Владимир Уйба.

Прощание и похороны с Поздеевым пройдут в Пскове. Дата погребения пока что неизвестна.

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