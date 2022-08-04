Хедлайнерами фестиваля «Алая лента» в Сыктывкаре станут Анна Матвеева и Майя Кучерская

Фото Михаила Фотиева.

В столице Коми 15-19 августа пройдет книжный фестиваль «Алая лента – 2022». Хедлайнерами фестиваля станут писательница и журналистка из Екатеринбурга, трижды финалистка премии «Большая книга» Анна Матвеева и литературовед, профессор филологии, лауреат Бунинской премии и премии «Большая книга» Майя Кучерская.

Как сообщает пресс-служба Нацбиблиотеки Коми, известные авторы проведут встречи в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре и Ухте. Кроме этого, в городах-участниках фестиваля побывает творческий десант именитых литераторов Коми края: Елена Габова, Петр Столповский, Алексей Вурдов, Елена Афанасьева, Нина Обрезкова, Эвелина Пиженко, Татьяна Канова, Андрей Макаров и другие.

Хедлайнеры книжного фестиваля в Сыктывкаре.

– Фестиваль завершится 22 августа на Стефановской площади большой книжной ярмаркой, в которой будут работать площадки от государственных библиотек региона, – говорится в релизе. – Гостей ждет выставка литературных новинок, мастер-классы, викторины, встречи и автограф-сессии с авторами.

Напомним, «Первая «Алая лента» состоялась в 2018 году, вторая дважды переносилась из-за коронавирусных ограничений.

Масштабное мероприятие состоится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках празднования 100-летия Республики Коми и 185-летия Национальной библиотеки.

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