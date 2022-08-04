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С 1 сентября в Коми увеличатся стипендии студентам ссузов и Академии госслужбы. Об этом говорится в постановлении республиканского правительства.

В Коми изменили нормативы, которые используют образовательные учреждения для определения размера стипендии. Их повысили на 4%. На сумму, которую получает студент, помимо базового размера стипендии, влияет районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего севера. Так, в Академии госслужбы Коми академическая стипендия составляет 2687,7 рубля, а повышенная академическая и социальная — 4035,8 рубля.

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