В Коми авиапосадочная площадка мешала землям сельхозназначения

Фото: pxhere.com

В Коми авиапосадочная площадка мешала сельскохозяйственным землям. Об этом сообщает пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора. Ведомство выявило серьезные нарушения, которые неблагоприятно влияли на почву.

Из-за посадочной площадки «УСА-1» и организованной стоянки авиационной техники, плодородный слой почвы оказался перекрыт железобетонными плитами и гравием. Собственник авиаплощадки не предпринял никаких мер, чтобы избежать последствий на плодородность земли, говорят специалисты.

- Собственник земельного участка не обеспечил охрану почв от негативного воздействия, допустив перекрытие поверхности земельного участка и уплотнение верхнего плодородного слоя почвы. 21 июля 2022 года Управлением было вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Штраф уплачен в полном объеме в законный срок, - заключили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во время жесткой посадки легкомоторного самолета в Коми пострадал один человек (подробности)