В банке в Коми футляр от очков перепутали с «Лепестком»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 3 августа, в Печоре обезвреживали футляр от очков. Его приняли за мину «Лепесток».

Инцидент произошел на улице Гагарина. В 10.19 посетители заметили в банковском отделении подозрительный предмет. Поэтому охранники сообщили о возможном взрывном устройстве. На место выехали кинологи, спасатели и следственно-оперативная группа. Выяснилось, что никакого взрывного устройства в банке нет. Как передает «Комиинформ», на самом деле один из посетителей принял футляр от очков за противопехотную фугасную мину «Лепесток».

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