Мужчина выдал себя за пасынка сыктывкарки и украл у нее 17 тысяч рублей

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В Сыктывкаре 33-летнего жителя Башкортостана обвиняют в мошенничестве на сумму 17 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре сыктывкарка решила купить антикварный самовар, чтобы подарить на юбилей супругу. Для этого женщина решила позвонить пасынку. Однако она неправильно набрала номер и начала общаться с незнакомцем. Тот быстро сориентировался и заявил, что готов купить самовар.

Женщина обсудила с собеседником детали покупки и предложила наличные. Молодой человек предложил и перевести деньги ему безналичным способом. При этом злоумышленник заявил, что его банковская карта временно заблокирована, поэтому деньги нужно перевести на счет его приятеля. В итоге женщина перевела 17 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что сыктывкарка отдала деньги незнакомцу. Злоумышленником оказался житель Благовещенска. После первого визита в полицию он уехал в Белоруссию. В середине мая житель Башкортостана вернулся в Россию. Мужчину задержали и этапировали в Сыктывкар. В столице Коми злоумышленника заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

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