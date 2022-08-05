«Там просто опасно»: жители Сыктывкара столкнулись с серьезной проблемой

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Жители аварийного дома в Сыктывкаре на Кирова, 39 пожаловались в социальных сетях на бездействие властей и управляющей компании. В своей жалобе они сообщили о поваленном после последней бури дереве, которое никто не хочет убирать. Как выяснилось, остальная растительность также находится в запущенном состоянии, ровно, как и само жилище.

– Звонили в тот же день в экстренную службу, сказали, что зафиксировали заявку. Вчера звонили в администрацию, отправили [заявку] в сектор экологии и озеленения, содержания общественных территорий. Также ответили, что разберутся с этим вопросом, но у нас все такие же джунгли во дворе, – рассказала местная жительница.

К жалобе присоединились и остальные жильцы, которые рассказали, что заниматься этой проблемой никто не хочет из-за того, что сам дом определили под снос, поэтому в его дворе разрослись настоящие джунгли, а люди пробираются до подъезда с опаской и перебежками.

– Это деревянный 8-квартирный дом 1954 года постройки. Он разваливается со всех сторон, и управлять там просто опасно. Ведь, если, не дай Бог, что-то случится, самим жителям не справиться. 90% жителей - это пенсионеры, – поделились комментаторы.

На жалобу ответили представители администрации главы республики, отметив, что взяли ситуацию под контроль и, подтвердив, что она осложняется тем, что дом отнесен к категории аварийных.

– Ситуация осложняется тем, что дом аварийный. Мы сообщили профильным специалистам городской администрации о случившемся. Коллегам необходимо несколько дней для принятия мер по устранению дерева. Они свяжутся с управляющей компанией для выполнения необходимых работ. Сообщим о результатах в течение нескольких дней, – пообещали представители власти.

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