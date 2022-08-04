В Коми прокуратура проверила образовательные учреждения

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Прокуратура Коми подвела итоги проверок исполнения антикоррупционного законодательства в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству образования. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура обнаружила ряд нарушений. Так, в техникумах Сосногорска, Ижемского района, в учреждениях дополнительного образования Сыктывкара руководители брали на работу своих близких, хотя уровень их образования и стаж работы не позволял им там работать.

Руководители учреждений дополнительного образования Сыктывкара не сообщали в службу занятости о вакансиях, которые на условиях совместительства занимали их родственники. Такая ситуация приводила к тому, что туда не могли устроиться другие люди.

Кроме того, директора школы и техникума в Инте незаконно начислении себе стимулирующие выплаты. В прокуратуре сообщили, что часть помещений центра дополнительного образования детей в Сыктывкаре, которые учреждение арендовало для размещения детского технопарка, руководитель незаконно сдавала в субаренду организации своего супруга для использования в бизнесе.

В итоге девять руководителей привлекли к административной ответственности, еще 25 – к дисциплинарной. В бюджет вернули более 500 тысяч рублей. Незаконные сделки по передаче имущества близким расторгнуты.

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