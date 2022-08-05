Жительница Коми убила своего возлюбленного ударом ножа в грудь

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Ухтинский суд начнет рассматривать уголовное дело в отношении местной жительницы в убийстве своего возлюбленного. В настоящий момент ей избрали меру пресечения в виде шести месяцев заключения под стражу. Заседание пройдет 15 августа 2022 года.

5 апреля 2022 года во время ссоры она ударила несколько раз ножом своего сожителя на почве личной неприязни. Один из ударов пришелся в грудь пострадавшего, в результате чего он скончался на месте происшествия.

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