В Тульской области создатель фейков прикрывался «лицом» пожарного из Коми

Фото: Первый Тульский

В Новомосковске фейкодел создал профиль в соцсети и публикует в соцсетях вымышленные истории о детях-героях. Недавно «героем» его истории стал... пожарный из Коми!

В тульских сообществах появился пост о геройстве двух подростков, которые якобы спасли из огня маленькую девочку. Однако история не нашла подтверждения, сообщил канал «Первый Тульский». Что интересно, автор фейков для своей страницы выбрал фотографии реального спасателя из Коми, а фамилию и имя присвоил у пожарного из Узловой.

На портале «Новомосковск. Сегодня.рф» рассказали, что личные фотки «шутник» под псевдонимом «Сергей Митрохин» взял у старшего прапорщика Сергея по фамилии К. из нашей республики.

В Главном управлении МЧС по Коми «БНК» сообщили, что знают об этой ситуации и взаимодействуют с коллегами по Тульской области.

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