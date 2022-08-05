В Коми планируют отремонтировать 79,7 км дорог за 839,8 млн рублей

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В Коми планируется отремонтировать 79,7 км автомобильных дорог, сообщил 4 августа во время прямой линии руководитель региона глава Владимир Уйба. Всего на эти цели муниципалитетам выделили 839,8 млн рублей.

За счет выделенных субсидий в порядок планируется привести два моста в Вуктыле и Прилузье, В настоящий момент работы по реконструкции дорог начались по всех частях республики, кроме Ижемского района, Вуктыла и Прилузского района. Их окончание запланировано на 31 августа 2022 года.

— Мы деньги предусмотрели, а ремонтировать некому, – прокомментировал этот факт Владимир Уйба, пригрозив, что у муниципалитетов отберут средства, если они не смогут найти подрядчика.

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