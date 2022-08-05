На Украине погиб контрактник десантно-штурмовой роты Иван Виноградов из Коми

Фото: администрация главы Коми

Администрация главы республики сообщила сегодня, 5 августа, что на территории Украины погиб Иван Виноградов из села Нившера Корткеросского района.

По предоставленной информации, погибший служил по контракту в десантно-штурмовой роте. Гибель настигла воина в Харьковской области.

– Ванечка, покойся с миром, – прокомментировали трагедию местные жители.

Соболезнования близким и родным выразили также и власти Коми.

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