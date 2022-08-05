Минстрой Коми возглавит 48-летний Андрей Лисов с тремя образованиями

Фото: пресс-служба главы Коми

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Коми с 8 августа возглавит 48-летний Андрей Лисов. Документ о его назначении уже подписан главой республики Владимиром Уйба. Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Андрей Лисов родился в Липецке, окончил там в 2000 году Липецкий государственный технический университет, получив специальность инженера. Также в 2013 году отучился в том же университете на менеджера, а в 2015 закончил Клинский институт охраны и условий труда по профилю профессиональной переподготовки.

Работать будущий министр начал в 1992 году на разных предприятиях. Больше всего трудился на Новолипецком металлургическом комбинате, где стал начальником управления охраны труда, начав со специальности мастера.

Впоследствии Лисов занимал руководящие должности в АНФОО «Спортивный клуб «Липецкий металлург» и в дирекции по инвестициям филиала «Российская сталь» АО «Северсталь менеджмент». В МЧС России его наградили грудным знаком «За отличие».

Игорь Кузьмичев, который ранее был и.о.министра, отстранен 1 июня.

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