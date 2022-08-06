Из-за работ на две недели перекроют улицы Горького и Куратова в Сыктывкаре

Фото: архив КП

В Сыктывкаре с 7 по 20 августа ограничат движение на участках дорог по улицам Куратова и Горького. По данным пресс-службы муниципалитета, решение принято из-за работ.

Уточняется, что ограничение будет действовать с 22:00 7 августа до 8:00 20 августа на всей ширине улицы Горького на участке от Советской до Кирова из-за аварийных работ. В качестве альтернативного пути предлагают маршрут Советская-Свободы-Кирова или же Советская-Орджоникидзе-Кирова.

Также из-за ремонта дороги с 8:00 8 августа до 8:00 20 августа перекроют участок от Советской до Кирова на улице Куратова. Здесь предусмотрено три объездных пути – Кирова-Домны Каликовой-Ленина, Кирова -Домны Каликовой-Ленина-Пушкина-Интернациональная, а также Кирова -Домны Каликовой-Ленина-Пушкина-Первомайская.

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