На свалке в Коми нашли скелетированные останки местной жительницы

Фото: Следком Коми

Усть-Вымский межрайонный следственный отдел закончил расследование в отношении 38-летнего местного жителя, который убил в 2017 году свою возлюбленную. Ее скелетированные останки обнаружили в сентябре 2021 года недалеко от дороги Вогваздино-Яренск.

В июне-июле 2017 года на территории свалки между селом Межег и поселком Жешарт между фигурантом уголовного дела и его 43-летней сожительницей произошла ссора в состоянии алкогольного опьянения, которая закончилась тем, что обвиняемый ее избил до смерти.

После случившегося мужчина скрыл тело, присыпав его мусором и прикрыв фанерой. Свою вину фигурант уголовного дела признал полностью.

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