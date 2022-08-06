Удалось ликвидировать крупный пожар в нацпарке «Югыд ва»

Фото: Гринпис в России

Крупный лесной пожар, который распространился на площади 50 га, удалось потушить вчера вечером, 5 августа. Об этом сообщила первый замредседателя правительства Коми Эльмира Ахмеева. Она уточнила, что огонь удалось ликвидировать в 20:30, и поблагодарила всех причастных за оперативность.

Национальный парк «Югыд ва» в Коми является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. О том, что там распространяется огонь затрубили все каналы, СМИ и соцсети. В тушении пожара принимали участие и сотрудники Гринпис в России.

В организации рассказывали, что огонь начал распространяться из-за человеческого фактора. Вероятнее всего, кто-то из туристов на потушил костер на берегу одного из озер в районе реки Большой паток.

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