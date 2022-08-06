Сыктывкар и Ухта вышли в лидеры по суточному приросту заболевших коронавирусом

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Роспотребнадзор Коми назвал города, где больше всего зарегистрировано заболевших коронавирусом за прошедшие сутки. Данные предоставлены на 6 августа. По данным ведомства, лидируют Сыктывкар, Ухта и Воркута.

В столице Коми выявили, как отметили в надзорном органе, 11 заболевших, в Ухте – 10 человек. На последнем месте находится Воркута, где обнаружили пятерых инфицированных.

Общий прирост в регионе составил 40 случаев. Новых погибших нет.

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