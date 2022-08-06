На прошлой неделе в 14 исследованных клещах в Коми обнаружили опасные возбудители

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Роспотребнадзор Коми сообщил результаты исследований клещей на предмет возбудителей. По данным ведомства, в период с 29 июля по 4 августа был обнаружен один антиген вирусного клещевого энцефалита и 14 возбудителей иксодового клещевого боррелиоза.

Всего было проведено 61 исследование. По поводу укусов клещей обратились 57 человек, из них было семеро детей.

Всего выявлено 2 867 пострадавших. Среди них 480 детей.

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