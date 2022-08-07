Спасатели бьют тревогу из-за чрезвычайного положения в Коми

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Спасатели МЧС Коми сообщили, что в республике 7 августа объявлен режим чрезвычайной высокой пожароопасности. По данным пресс-службы ведомства, в регионе будет преобладать V класс горимости.

Больше всего под ударом находятся Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский районы, а также Сыктывкар, Сосногорск, Вуктыл, Инта и Усинск. Здесь зафиксирован V класс пожароопасности.

IV класс объявлен в Ижемском, Княжпоготском, Удорском, Усть-Цилемском, Прилузском районах.

Легче всего ситуация в Печоре, где ожидается III класс пожароопасности.

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