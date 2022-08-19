«Все молитвы перечитала»: жителей поселка в Коми напугал мужчина с ножом возле кладбища

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Жительница Сыктывкара в социальных сетях поделилась своим страхом. Она рассказала, что ее напугал мужчина, который вышел из леса с ножом в руках возле кладбища возле поселка Верхний Чов. Оказалось, что подозрительную личность там встречала не только она одна.

– Из лесу вышел вот этот молодой человек. В правой руке у него был нож. Он как вышел из леса незаметно, так и исчез незаметно. Даже стало не по себе. Будьте осторожны, кто ходит пешком, – предупредила автор поста.

На ее сообщение отреагировала и другая местная жительница, рассказав, что также встречала этого мужчину. По ее словам, он некоторое время наблюдал за ней, а потом все же ушел.

– Ходила на могилки родителей на кладбище в Верхнем Чове. Так вот, был там один, похожий на этого человека. Высокий, в бейсболке. Все ходил, круги нарезал. Все в мою сторону косился. За эти десять минут я все молитвы, что знала, про себя читала. Потом ему видимо надоело ждать, когда я уже наконец-то пойду на автобус, сам ушел, – поделилась Екатерина П.

На сообщение женщин отреагировала и другая пользовательница, которую впечатлили рассказы местных. – Даже детей страшно отпускать одних, – заключила она

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