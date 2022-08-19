«Мы боимся»: жители Коми рассказали о жутком соседстве

Фото: архив КП

Пользователи социальных сетей рассказали о том, с кем им приходится делить частный деревянный дом на Старовского,41. По информации автора поста, в соседнюю пустующую квартиру залезли бездомные, которые своим поведением буквально отравляют жизнь и подвергают людей и себя опасности.

– Поселились все бомжи города Сыктывкара, никто не прописан, залезли и отравляют жизнь соседям. Носят со свалки весь хлам, кругом от них крысы и тараканы. У нас дети, мы боимся, что скоро сгорим из-за них, пожаловалась женщина.

По ее словам, из-за сложившейся ситуации приходилось неоднократно обращаться в полицию, но правоохранители лишь разводили руками и уезжали.

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