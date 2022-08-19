Житель Коми непотребно обошелся со своей дочерью

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В Ухтимском городском суде рассмотрели уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, которого привлекли за уклонение уплаты алиментов в пользу его несовершеннолетнего ребенка. Ранее, чтобы исправить положение, не помогли ни привлечение к ответственности, ни отбытые 10 суток ареста.

По предоставленным данным, общая сумма задолженности составила 56 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что не может высылать деньги из-за того, что в деревне отсутствует работа. Вместе с тем, никаких мер, чтобы заработать он не предпринимал.

В результате рассмотрения дела суд назначил ему 6 месяцев лишения свободы с удержанием 5% заработка в пользу государства.

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