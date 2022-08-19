В Коми нашли останки мамонта и шерстистого носорога

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Жители усинского села Усть-Уса обнаружили останки мамонта и шерстистого носорога. Их нашли в обмелевшей реке Печора.

Заведующий лабораторией палеонтологии КНЦ УрО РАН Дмитрий Пономарев рассказал, что жители нашли бивень, позвонок и фрагмент плечевой кости мамонта, а также бедренную кость шерстистого носорога. По словам ученого, подобные находки – не редкость. Пономарев добавил, что для обычного человека они не представляют никакой ценности. То, что такие животные обитали на этой территории, уже давно известно. Обычно останки передают в разные учреждения, где их исследуют, передает «Комиинформ».

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