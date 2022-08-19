«Сил нет терпеть»: жители Ухты опубликовали крик о помощи

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В Ухте не могут снести известную на весь город заброшку по улице Ленина. Раньше в здании находился детский садик, но теперь в ветхом помещении ребята играют совсем не в детские игры.

По словам местных жителей, дети часто устраивают поджоги и бьют стекла. Ухтинцы боятся не только за жизни проказников, но и за свое имущество и здоровье.

- Это крик души. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться на счёт сноса здания во дворе Ленина 24, где сад заброшенный. Это уже невозможно просто терпеть. Сегодня пожарка приезжала и скорая, потому что «милые» дети подожгли будку. Каждый день слышно, как бьют стёкла. Помимо того что сами убьются, рядом деревья и жилые дома. Сожгут все на свете. Рядом машины люди паркуют. Это ужас, - возмущается Криситина П. из Ухты.

Как сообщили в местной администрации изданию БНК, управление капремонта подготовило дефектный акт и смету на выполнение работ по демонтажу здания на улице Ленина, 24в и отдельно на консервацию кирпичной кладкой. Первый вариант обойдется властями в 11 335,18 тысяч рублей, второй – 2,3 млн рублей. Денег ни на один из них в бюджете нет.

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