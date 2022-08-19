В Сыктывкаре мужчина украл телефон и ограбил магазин

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В Сыктывкаре задержали жителя Коми 1998 года рождения, подозреваемого в краже телефона и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

В полицию обратилась жительница Эжвы 1971 года рождения. Женщина рассказала, что у нее украли телефон стоимостью около 13 тысяч рублей. Ранее у нее гостили знакомый и его приятель. После этого телефон пропал. Выяснилось, что приятель женщины привел к ней незнакомого человека. Мужчины встретились в подъезде, где один из них прятался там от дождя. Он разговорились, и друг сыктывкарки пригласил злоумышленника провести вечер в компании.

Полицейские задержали подозреваемого. Ранее он не раз был судим. Выяснилось, что после кражи телефона житель Коми совершил грабеж. Он пришел в магазин и взял оттуда бутылку водки в продовольственном магазине. Подозреваемого арестовали.

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