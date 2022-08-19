В Сыктывкаре мужчина ограбил офис микрозаймов, забрав 45 тысяч рублей

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местного жителя 1988 года рождения подозревают в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в городе. В офис ворвался мужчина и подошел к специалисту. Злоумышленник сбросил все, что находилось на столе, включая технику, и забрался на него. Угрожая ножом, он приказал девушке выдать ему все деньги из кассы. Далее мужчина он открыл тумбочку стола и вытащил 45 тысяч рублей. После этого злоумышленник потребовал, чтобы кассир прошла в служебное помещение. Мужчина связал девушке руки скотчем и, уходя, потребовал, чтобы она не выходила.

Как только девушка услышала стук входной двери, она выбежала в зал и позвонила в службу спасения. Подозреваемого задержали в тот же день. Фигуранта арестовали.

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