«Вот такой нам подарок»: на Удоре птицы растащили отходы по всему селу, превратив его в полигон

Фото: «Удора онлайн»

Жители Удорского района Коми крайне возмущены. Их совершенно не устраивает работа регионального оператора по вывозу мусора. Контейнеры переполнены, а мусор валяется на дорогах.

– Вот такой «подарок» на День Республики Коми заготовили коммунальщики в селе Пысса Удорского района. Фото от 14.08.2022, – подписал свои фото автор поста в группе «Удора онлайн».

На фотографиях видно, как стоят заполненные мусорные контейнеры, отходы уже успели растаскать птицы по округе. Вид плачевный – место, судя по виду, попросту превращается в полигон.

В комментариях возмущениям нет предела, удорчане желают, чтобы мусор вывозился также исправно, как приходят счета за эту услугу.

– Отправила региональному оператору, были в июле, было то же самое и в Малой Пыссе, ужас просто. Вороны, собаки таскают. Люди говорят, толком не вывозят, – пишет Лизавета Логинова.

– Опять такая же картина? Нужны радикальные меры, – уверена Анна Иванова.

– Ужас, – комментирует Альфия Сопот-Нигматуллина.

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