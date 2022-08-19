В Коми 41-летняя женщина убила своего собутыльника

Фото: архив "КП"

В Воркуте местный житель трагически погиб от рук своей собутыльницы. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми, трагедия развернулась еще в прошлом году на Тиманской улице.

Пара одним ноябрьским днем выпивала и проводила время в обществе. В какой-то момент мужчина и 41-летняя женщина стали ругаться, ссора быстро переросла в поножовщину.

- Между обвиняемой и потерпевшим возник конфликт по мотиву личных неприязненных отношений, во время которого злоумышленница нанесла удар ножом в область живота. От полученной травмы потерпевший скончался, - уточнили в ведомстве. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми на станции «Язель — Усть-Вымь» 22-летний парень попал под колеса поезда (подробности)