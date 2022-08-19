Стало известно состояние сбитого поездом 18-летнего парня из Сыктывкара

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре продолжают бороться за жизнь 18-летнего юноши, который попал под поезд. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Врачи республиканской больницы сейчас не дают никаких прогнозов. По словам медиков, мальчик очень слаб, он получил тяжелые травмы во время столкновения с локомотивом. В больницу подросток был доставлен уже без сознания.

Напомним, что 18-летний юноша шел вдоль железнодорожных путей в наушниках на 94 км пикета №9 перегона станции «Сыктывкар – Човью». Он двигался навстречу приближающемуся составу и смотрел под ноги. Машинист, заметив человека на путях, стал подавать сигналы повышенной громкости, молодой человек не реагировал. Было применено экстренное торможение. Локомотив смог сбросить скорость до 10 км/ч, однако наезда избежать не удалось.

Сотрудники Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте и следователями ЗМСУТ СК России проводят дальнейшие процессуальные действия, выясняют все обстоятельства произошедшего.

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