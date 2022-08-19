В Сыктывкаре изменится схема движения четырех автобусов

Фото: архив КП

В Сыктывкаре временно изменится схема движения четырех автобусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным властей столицы Коми, речь идет о маршрутах №5, №6, №20 и №46. Изменения будут действовать в субботу, 20 августа, в воскресенье, 21 августа, и в понедельник, 22 августа. Это связано с тем, что в Сыктывкаре будут праздновать День Республики Коми. В это время улицу Ленина перекроют на участке от дома №41 по до улицы Куратова, а улицу Бабушкина – от Советской до Интернациональной.

Учитывая вышеизложенное, движения общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

По маршруту №5

– в прямом направлении: ул.Интернациональная – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – далее по маршруту; в обратном направлении: ул.Советская – ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – далее по маршруту.

По маршруту №6

– ул.Орджоникидзе – ул.Интернациональная – ул.Коммунистическая – далее по маршруту.

По маршруту №20

– ул.Коммунистическая – ул.Интернациональная – ул.Орджоникидзе – далее по маршруту.

По маршруту №46

– в прямом направлении: ул.Коммунистическая – ул.Интернациональная – ул.Орджоникидзе – ул.Советская – ул.Пушкина – ул.Кирова – далее по маршруту; в обратном направлении: ул.Кирова – ул.Пушкина – ул.Советская – ул.Ленина – ул.Интернациональная – ул.Коммунистическая – далее по маршруту.

Незадействованные остановочные пункты:

Задействованные остановочные пункты:

Маршрут № 5, 46 в прямом направлении: «Дворец пионеров», в обратном направлении: «ул.Ленина».

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