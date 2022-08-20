В Сыктывкаре произошла авария на канализационном коллекторе

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре произошла серьёзная коммунальная авария на канализационном коллекторе. Инцидент произошёл на участке между Нижним Човом и Эжвинском районе.

Как сообщил глава Коми Владимир Уйба на своих страницах в соцсетях, он дал поручения властям города минимизировать все риски для экологии. На данный момент уже взяты пробы воды и проводится экспертиза.

— Как доложил мне и.о. мэра Сыктывкара Владимир Голдин, взяты пробы воды. Сейчас ведется обследование трубы для обнаружения дефекта. Оперативный персонал, техника и материалы для устранения аварии в достаточном количестве. Ожидаем, что инцидент на коллекторе будет устранен к вечеру 19 августа. О сроках его ликвидации и причинах сообщу дополнительно. Благодарю ответственные службы, что оперативно сработали, Владимира Борисовича — за моментальное подключение к решению задачи, — написал руководитель региона.

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