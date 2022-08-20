В школах Коми появятся уроки финансовой грамотности

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В Коми с началом учебного года появится новый урок. Речь идет о финансовой грамотности, которую будут преподавать ученикам. Отдельно, как новый предмет, в расписании она выделена не будет: финграмотность будет интегрирована в программу иначе.

Так, ученики начальной школы на уроках математики и окружающего мира будут формировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций, научатся анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план.

А ученики 5–9 классов на предметах обществознание, математика, география и информатика перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества, научатся рассчитывать цены на товары и услуги.

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