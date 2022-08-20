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Общество20 августа 2022 13:07

Наибольший прирост зараженных за сутки было отмечено в Сыктывкаре

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми продолжает расти число инфицированных ковидом. Только за минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста пришел 77 людям.

По данным регионального Роспотребнадзора, новые случаи заражения были отмечены по всей республике, но больше всего подтверждено фактов заболевания было в Сыктывкаре.

– Выявлен ПЦР-тестированием 174 401 (+77) случай заболевания COVID-19. Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 19, Ухте – 9, Воркуте – 8, – сообщили в ведомстве.

Официально подтверждено 3 203 (+1) случая летального исхода у пациентов с коронавирусом.

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