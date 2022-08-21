Последний звонок погибшего грибника. Какую тайну хранит смерть жителя Коми в лесу

Фото из личного архива Александра Ч.

Останки погибшего Алексадра Ч. удалось опознать по одежде, сообщили правоохранители. Тело мужчины нашли 19 августа в тайге, в 6,5 км от села в Прилузском районе. Обнаружил скелет местный житель, который отправился за грибами вместе со своей собакой.

Сельчанин пошел в тот день в местечко Соль, которое находится за озером Вад, переплыл реку и отправился на «тихую охоту». В какой-то момент его питомец остановился, как вкопанный, подойдя поближе, мужчина обнаружил останки и позвонил спасателям. Опознать погибшего пенсионера помогла лишь его одежда, от тела практически ничего уже не осталось.

Пенсионер пропал в августа 2021 года. Тогда он пошел за грибами и потерялся, Александр выходил на связь со спасателями, которые, выехав на место, пытались подавать ему звуковые сигналы. Несмотря на все это, связь с грибником пропала на следующий день, передали в «Комиинформ».

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