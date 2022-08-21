Из-за датчика в самолете пассажиры вылетели в Сыктывкар на резервном борту

Фото: архив КП

Самолет, следовавший по маршруту Петербург-Сыктывкар, 19 августа утром вернулся в Пулково. Причина произошедшего, по предоставленным данным, была в срабатывании датчика.

Сообщается, что лайнер авиакомпании «Россия» летел рейсом № 6589. Сработавший датчик был в кабине пилотов. После сигнала капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт, сообщили в «Мойке».

Пассажиры самолета были вынуждены долететь до Сыктывкара на резервном борте. Пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гибель трех человек при крушении самолета в Коми: известны личности и подробности произошедшего (подробнее)