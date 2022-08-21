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Общество21 августа 2022 7:23

Из-за датчика в самолете пассажиры вылетели в Сыктывкар на резервном борту

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Самолет, следовавший по маршруту Петербург-Сыктывкар, 19 августа утром вернулся в Пулково. Причина произошедшего, по предоставленным данным, была в срабатывании датчика.

Сообщается, что лайнер авиакомпании «Россия» летел рейсом № 6589. Сработавший датчик был в кабине пилотов. После сигнала капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт, сообщили в «Мойке».

Пассажиры самолета были вынуждены долететь до Сыктывкара на резервном борте. Пострадавших нет.

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