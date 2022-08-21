Жителю Коми пришлось поплатиться за свои позорные занятия

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Жителя Ухты признали виновным в вымогательстве и краже денег. Соответствующее дело было рассмотрено в Ухтинском городском суде. Пострадавший мужчина сообщил правоохранителям, что подсудимый грозился его опозорить, в обмен на молчание требуя 232 900 рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Шантажировал свою жертву фигурант уголовного дела в 2016 и 2020 году. Помимо распространения порочащих сведений он также угрожал применением насилия. Всего размер ущерба оценивается на сумму более 457 тысяч рублей.

Злоумышленника признали виновным и осудили к пяти годам лишения свободы.

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