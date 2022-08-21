Спасателям удалось вызволить из пожара в многоквартирном доме жителя Воркуты

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В Воркуте накануне, 20 августа, вечером произошел пожар в многоквартирном доме на улице Ломоносова. Спасателям МЧС удалось спасти с места происшествия 64-летнего мужчину, еще четверо жителей дома эвакуировались самостоятельно.

О том, что начался пожар, очевидцы сообщили в 18:00. Пожарные прибыли на место вызова в течение пяти минут. Очаг удалось ликвидировать спустя 39 минут после вызова. Общая площадь возгорания составила 15 м2.

В ЧП пострадавших и погибших нет. Всего на месте работали 11 сотрудников пожарно-спасательной службы и четыре единицы техники.

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