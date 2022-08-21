Из-за антициклона в Коми будет сначала жаркая погода, а затем наступят холода

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В Коми в течение следующей недели, с 22 по 28 августа, установится жаркая и сухая погода. Об этом сообщили синоптики ЦГМС. По предоставленной информации, причиной таких метеоусловий станет антициклон.

Метеорологи рассказали, что температура воздуха по ночам будет составлять +11...+16С, днём +25...30С на крайнем северо-востоке +19...+24С.

Погода изменится во второй половине недели из-за северо-атлантического циклона. Тогда будет облачно, пройдут дожди, ожидается шквалистый ветер.Температурный фон к концу недели понизится до +19...+24С, на северо-востоке до +12...+17С.

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